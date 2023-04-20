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Ada Hayat projesinde hak sahiplerine kira yardımları ödendi

Adapazarı Belediyesi tarafından şehrin kalbinde hayata geçirilen Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde hak sahiplerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kira yardımları ödenmeye başladı.


Adapazarı Belediyesi tarafından şehrin tam kalbinde hayata geçirilen Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde hak sahiplerini mutlu eden bir gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 3 milyon 344 bin 85 lira tutarında ödeme, hak sahiplerine bayram öncesi teslim edildi.

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