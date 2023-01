Ada Hayat'a ilk uluslararası ödül geldi

Adapazarı Belediyesi'nde yılın ilk meclis toplantısı, Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Görevde oldukları 3 buçuk yılı değerlendiren Başkan Mutlu Işıksu, Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi ile “International Property Awards”ta (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri) Karma Kompleks Mimari Kategorisinde Avrupa'nın en iyi projesi ödülünü kazandıklarını ve ödülün İngiltere'nin başkenti Londra'da alındığını söyledi. Başkan Işıksu, “Çok mutluyuz. Ödülü alan Başkan Yardımcılarımız Yusuf Özden ve Fatih Çelikel ile Mimarımız Ömer Yılmazer'i ve tüm çalışma ekibimizi tebrik ediyorum” dedi.

Adapazarı Belediyesi'nde 2023 yılının ilk meclis toplantısı Başkan Mutlu Işıksu başkanlığında, Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 13 maddelik gündemle toplanan mecliste gündem dışı bir konuşma yapan Başkan Mutlu Işıksu, geçen 3 buçuk yılı değerlendirdi, önemli müjdeler ve mesajlar verdi.

Başkan Işıksu 3 buçuk yılı değerlendirdi

Başkan Işıksu, “Geriye dönüp şöyle bir baktığımızda 3 buçuk yılı ardımızda bıraktığımızı görüyoruz. Ne günler yaşadık, yaşıyoruz ve inşaallah yaşayacağız da. Biz, ‘dünya imtihan dünyasıdır' düsturuyla yetiştik, şahsımın hayat yolculuğunda da yol ayrımlarıyla ve kararlarla dolu anları tebessümle hatırlıyorum. Ve şimdi de emanet şuuru ile milletimize hizmet edenlerden olduğumuza inanıyor ve Rabbime şükrediyorum. Adapazarı'mızın yönetimini emanet almak için yola çıktığımızda şehir insanı ile paylaştığımız hedeflerimizi iş başına geldiğimizde daha da yukarıya taşıdığımızın; ‘Asla olmaz, olamaz!' denilen, ‘Bu kadarı da fazla, keşkelerle vakit geçirilmez!' diye kulaklara fısıldanan, o temelsiz, inançsız, özgüvenden yoksun fikirlerle leke çalınmaya çalışılan projeleri bizim konuşuyor olmamızın, başarıyor olmamızın haklı gururunu; bizlere inancını, güvenini hiç yitirmeyen, dua ve destekleriyle hep yanımızda olan kıymetli hemşehrilerimizle birlikte paylaşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

32 proje için yola çıktık 61 projeye ulaştık

Işıksu, “Aniden yüzyılın salgın imtihanıyla karşılaşarak beraberinde getirdiği tecrübeleri hep birlikte yaşadık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı projelerimizle çok mutlu olduk. 10'larca projeyi hayata geçirdik. Şehirde ilklerin kaynağı olacak çalışmalara yine hep birlikte imza attık. 32 proje ile yola çıktık, Aralık meclisimizde de bahsettiğim gibi toplam 61 projeye ulaştık. Her zaman ifade ettiğim gibi hepsi çok kıymetli. Ama bu çalışmaların, projelerin hepsi bir yana, Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi bir yana. Ada Hayat ile şehrin kalbi Adapazarı'mız için tarihi bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışma yeni bir çalışma değil, 2 yılı aşkın süredir gecesini gündüzüne katan, uyku uyumayan, ailesinden, eğitim ve sosyal yaşamından hatta ve hatta yeri geldi sağlığından feragat etmeyi göze alan bir ekibin çalışmasıdır. Biz, önce inandık ve bu kıymetli ekip ile bir istikamet çizdik. Şehrimizin tarihinde çok iyi bir örnek ortaya koymak için büyük gayret ve özveriyle yola çıktık. Her ayrıntısı için defalarca toplantı yaptık, tartıştık, birbirimizle konuşmadığımız, bu kısmı daha uzun süre düşünelim dediğimiz anlar oldu. Ama hamdolsun hedefimizden hiç şaşmadık. Biz bu işi başaracağız dedik” diye konuştu.

Cumhurbaşkanımızdan ilhamla ilklere imza atıyoruz

Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Cumhurbaşkanımızın yolculuğunda da özellikle son 20 yılda her hamlenin, her projenin, adeta her sessiz devrimin önüne çıkartılan tuzakları, engelleri birer birer hatırlayarak orada yaşanan tecrübelerden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özgüveninden de ilhamla istikametimizden hiçbir zaman ödün vermeyi düşünmedik. Her aşamayı, her ayrıntıyı hesaplamaya çalıştık, istişarelerimizi son derece gizlilik içerisinde yürüttük. Kaybetmekten korkmadan riskler almak, cesur adımlar atmak ve çok önemli bir eseri şehrimize kazandırmak için yola çıkmak öyle kolay bir iş değildi ve biz bunun farkındaydık. İnanmıştık bir kere. Evvela Rabbimize ve sonra milletimizin sağduyusu ve kararına inanmıştık. İhtiyatı ve tedbiri, istişarelerimizi asla elden bırakmadan, şeffaf, adil ve olması gerektiği şekilde süreci yürütmeye başladık. Projemiz olgunlaşırken şehrimizin tüm kesimleriyle istişare toplantıları yaptık ve her toplantıda dedik ki bu proje Adapazarı için çok kıymetli, fikirleriniz bizim için çok ama çok önemli ancak ne olur bu istişare toplantısı sadece sizin meclisinizde kalsın ve kaldı da. Evet buraya dikkatinizi tekrar çekiyorum. Onlarca toplantı yaptık, birebir yüzlerce görüşmem oldu ama projenin ayrıntıları kamuoyuna sızmadı bile. Etap etap projemizi daha açık anlatmaya başladık. 11 kişiyle başladığımız ekibimiz, bize ve projemize inanan, kalbi Adapazarı için atanlarla birlikte yüzlerce kişiye ulaşmıştı. Bu projemize olan inançtı, bizim başaracağımıza olan inançtı ve şükürler olsun bize inananları mahcup etmedik. Hak sahibi ortaklarımızla tek tek görüştük ve tarihi rekoru getiren mutabakat sağladık. Her birine şükranlarımı sunuyorum. Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi diye tabir edilen binanın yıkımını göreve başladığımız aylarda hızla gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Adapazarı için çok çalışmaya devam edeceğiz

Işıksu, “Süreci devam ettirirken duyduklarımıza inanamıyorduk, şehrimizde hala bir kesim “Çalışmalarımız belirlediğimiz plan doğrultusunda devam ederken şehrimizde küçücük bir çakıl taşının üstüne dahi bir taş koyamamışların, bir şeyler başarmanın ne demek olduğunu kendi yaşamlarında dahi tatmamışların hezeyan dolu açıklamaları ile karşılaştık. Bu açıklamalar bizim yolculuğumuzu daha da hızlandırdı. Hep bir acaba diyenler vardı ve biz o acabaları teker teker yok ettik. İhale süreci geldi, çattı. Sadece o süreci anlatmaya kalksam saatler alır ancak şunu söyleyeceğim. Hamdolsun biz yaşadığımız her andan gerekli dersleri ve mesajları almayı kendimize şiar edinmişizdir. Sanmayın ki o süreçlerde yaşadıklarımız zamanın saklı raflarında yerini alacak. Biz cevaplarımızı çok sevdiğimiz Adapazarı için daha çok çalışarak, üreterek, projelerimizi birer birer hayata geçirerek vermeye devam edeceğiz. Onlar aceleci davranıp, bizim defalarca kez gittiğimiz, sokak sakinlerini tanıdığımız, istişare ederek çalışma yaptığımız o sokakları hiç bilmeden, hatta yeni öğrenerek hemen koşarak acemice ve talihsiz açıklamalar yapacaklar, biz cevaplarımızı sahada çalışarak, projelerimizi tamamlayarak vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kentsel Dönüşüm kararlılığımız devam edecek

Işıksu, “Kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı devam ettireceğiz. Katlı Pazar esnafımıza meclisimizden sizlerin şahitliğinde teklifimiz olmuştu, hepiniz hatırlarsınız. O teklif neticesinde esnaf temsilcileri ve oda başkanları ile Katlı Pazar'da esnafımızı ziyaret ettik, buluştuk, istişare toplantımızı gerçekleştirdik ve hamdolsun şu anda projeyi çalışıyoruz. Kapalı Çarşı Yönetimini de Belediyemizde misafir ettik, onların da kentsel dönüşüm ile ilgili talep ve düşüncelerini istişare ettik ve projeyi çalışıyoruz. Biz esnafımızın, hemşehrilerimizin istemediği hiçbir projeyi hayata geçirmeyiz. İnşaallah Katlı Pazar da Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi gibi güzel bir şekilde dönüşüme girer inancını taşıyoruz. Bu konuda üzerimize düşen tüm fedakarlıkla çalışmaya hazır olduğumuzu da tekraren ifade edeyim. Sadece Ada Hayat, Katlı Pazar ve Kapalı Çarşı değil, Adapazarı'mızda kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan her noktada biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bunun altını çizerek tekrar vurguluyorum. Çalışmalarımız, yaptığımız istişare toplantılarımızın da bu kararlılığımızı gösterdiğini düşünüyorum. Adapazarı'nda Hayat Var parolasıyla başlattığımız bu kıymetli yolculuğumuz, şehrimizin sosyal, kültürel, ekonomik tarihi ve mimari kompozisyonunda çığır açacak bir olgunlukla ilerlemeye devam edecek” dedi.

Ada Hayat'a uluslararası ödül geldi

Ada Hayat'ın ilk uluslararası ödülü aldığına değinen Başkan Işıksu, “Güzel bir müjde vermek istiyorum. Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi, ilk uluslararası ödülünü aldı. Avrupa'nın en prestijli gayrimenkul ödüllerinden biri olan “International Property Awards” (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nde), Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projemiz ile Karma Kompleks Mimari Kategorisinde Avrupa'nın en iyi projesi ödülünü İngiltere'de almamız bizleri çok memnun etti. Başkan Yardımcılarımız Yusuf Özden ve Fatih Çelikel, Londra'ya giderek ödülümüzü aldılar. Mimarımız Ömer Yılmazer'i ve tüm ekibimizi tekrar tebrik ediyorum. Bu yolculukta ekibimizi daha da güçlendirmek ve çalışmalarımızı daha da detaylı yürütmek için bir kararımız oldu, meclis gündemimizde de yer alıyor; sizlerle paylaşmak istiyorum. Üç başkan yardımcımız, Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel, Yusuf Özden ve 25 müdürümüzle çok yoğun bir tempoda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her birinin çok yoğun emekleri, gayretleri ve tabii ki üstün başarıları var, hepsi ile gurur duyuyor ve çok teşekkür ediyorum. Az evvel ayrıntılarıyla bahsettiğim projelerin yürütülmesi, hizmet ağımızın daha da genişlemesi hülasa başarı çıtamızı daha yükseğe çıkardığımız gerçeği var. Başkan Yardımcısı arkadaşlarımızın bu yoğun iş temposunu paylaşmaları noktasında da önemli olduğunu düşündüğümüz bir karar aldık. Bu kararımız neticesinde, bugünden itibaren, meclis üyelerimizden, Bilal Kuriş, Nilgün Akman ve Bahtiyar Nalbant'ı, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcılarımız olarak görevlendirdik. Adapazarı Belediyemizde 8 Başkan Yardımcısı kadromuz var, 2'si boş, 6 başkan yardımcımız görev yapacak. Kendilerini tebrik ediyor ve çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettikleri Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Cumhuriyetimizin 100. Yılında da Adapazarı'mız için hep birlikte, gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm güzel çalışmalar Adapazarı'mıza değer diyor ve destekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Riskli yapıların dönüşümüne oy birliği kararı

Başkan Mutlu Işıksu'nun konuşması sırasında canlı yayında Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Çalışması Uygulama Alanı canlı yayında gösterilirken, uluslararası ödül alınan görüntüler de meclis üyelerine sunuldu. Başkan Mutlu Işıksu, konuşmasının ardından Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden'e ekipleri ile birlikte başarılı çalışmaları için teşekkür ederek Başarı Belgelerini takdim etti. Konuşmaların ardından 14 maddelik meclis gündemine geçildi. Gündemin 13 maddesi oy birliğiyle 1 maddesi ise oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 7'nci maddesine istinaden Denetim Komisyonu seçimi yapıldı. Denetim Komisyonuna, AK Partili Meclis Üyeleri, Metin Müftüoğlu, Besim Kıratlı ve Şahin Karaaslan, MHP'li Meclis Üyesi Mehmet İr ve İYİ Partili Meclis Üyesi Hüseyin Akçalışkan seçildi. Gündemin son maddesinde yer alan ve oy birliği ile kabul edilen “Riskli Yapıların Dönüşümüne Dair Hükümler” maddesinde bir konuşma yapan AK Parti Meclis Üyesi Behlül Bayrak, Başkan Mutlu Işıksu'ya istişareye verdiği önem için teşekkür etti. Adapazarı Belediyesi, bir sonraki meclis toplantısı 06 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek.