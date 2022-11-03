Ada Pazar Güneşler'de sona yaklaşılıyor

Adapazarı Belediyesi tarafından Güneşler'e kazandırılan çok amaçlı sosyal tesislerde sona yaklaşılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Mutlu Işıksu, “Ada Pazar Güneşler adıyla pazar yeri, düğün salonu, etkinlik (kına, nişan) salonu, taziye evi, bebek bakım odası ve çocuk oyun alanını içeren çok amaçlı yerleşkemizde sona yaklaştık. İnşallah açılışı da hep birlikte yapacağız” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yusuf Özden ile birlikte Güneşler'de inşaatı devam eden Ada Pazar Güneşler Yerleşkesi çalışmalarını yerinde inceledi. Güneşler sakinlerinin onayı ve destekleriyle güzel bir projeyi hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını kaydeden Başkan Işıksu, proje inşaatında son aşamaya geldiklerini vurguladı.

Seçim vaatlerinde yer alan projeleri birer birer hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Adapazarı'mızı çok seviyor ve her alanda vatandaşımızın teveccühüne layık çalışmaları birer birer hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bölgedeki hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren projemiz de tamamlanıyor. Pazar yeri, düğün salonu, etkinlik (kına, nişan) salonu, bebek bakım odası, taziye evi ve çocuk oyun alanını içeren çok amaçlı yerleşkeyi Adapazarı'mıza kazandırıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun, her detayını titizlikle çalıştığımız projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah açılışı da hep birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.