Adapazarı Belediye meclisi toplandı

Toplantıya Başkanlık yapan Adapazarı Belediyesi Başkan Vekili Erol Aydın, tüm meclis üyelerine şehre verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti.

Adapazarı Belediye Meclisi Başkan Vekili Erol Aydın Başkanlığında toplandı. Toplantıda bir ek madde olmak üzere 12 madde görüşüldü. Gündem maddeleri öncesi söz alan MHP Meclis Üyesi Erhan Acar, “Bizi bu meclise taşıyan başta partim olmak üzere tüm Adapazarı halkına teşekkür ediyorum. Gelecek meclis üyesi arkadaşlara da başarı diliyorum. Gelecek mecliste meclis üyelerinin de özlük haklarının verilmesinin hakları olduğunu düşünüyorum. Kiminde başarılı olduğumuz kiminde olamadığımız çalışmalar yaptık. Şehrin kalan trafik ve park sorunlarını da yeni meclise emanet ediyorum” dedi.

“Hizmete muhalefet olmadık”

MHP'li Hasan Yuvacı ise yaptığı açıklamada, “Çok kıymetli insanlarla hizmet etmeye çalıştık. MHP olarak sırf muhalefet olsun diye muhalefet yapmadık. Şehrin yararına olacak her hizmete onay verdik. Değerli Ağabeyimiz grup sözcünüz olan Mahmut Arslan'ı kaybettik. Rahmetle anıyoruz” dedi. AK Parti Meclis Üyesi Hatice Genç ise “5 yıl süresince meclis olarak güzel hizmetler verdiklerini belirterek, “Gelecek meclis üyelerinin de bu yükü en güzel şekilde taşıyacaklarına inanıyorum” diye konuştu. AK Parti Meclis Üyesi Mahmut Ergül ve MHP meclis üyesi Selim Özen de birer konuşma yaparak gelecek meclise başarı dileğinde bulunarak helallik istediler.

“Sevgi ve saygıyla”

Meclis Başkanlığını yapan Adapazarı Belediyesi Başkan Vekili Erol Aydın, “AK Parti, MHP Grubu ve 1 Saadet Partisi meclis üyemizin bulunduğu meclisimizde 5 yılda elimizden ne geliyorsa en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Güzel dostluklar kazandık. En farklı şeyleri düşündüğümüz anda bile saygıyı ön planda tutan görev süreci geçirdik. Birbirini seven, sayan ama yeri geldiğinde eleştirebilen bir meclisimiz oldu. Hizmeti her şeyin önüne koyduk. Şehre birlikte hizmet verdik. Bizimle yaptıkları çalışma ve katkılarından dolayı MHP grubundaki meclis üyelerimize, Saadet Partisi meclis üyemiz ve tüm Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile mecliste alınan kararların işleyişinde katkısı olan personelimize de teşekkür ediyorum. Bu süreçte hepinizden helallik istiyorum”diye konuştu.