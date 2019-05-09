Adapazarı Belediyesi çalışma temposunu arttırdı

Birçok bölge ve mahallede çalışmaların sürdüğünü aktaran ve 8 mahallede toplam 1570 metre yol açımı yapıldığının bilgisini veren Başkan Işıksu, “Çalışma planımız hazır. Mahallelerimizi daha da güzelleştireceğiz” dedi.

Adapazarı'nın gelişimini hızlandıracak çalışmalar yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Işıksu, “Hemşehrilerimiz istiyor, yollar açılıyor. Tekeler, Kayrancık, Güneşler, Tuzla, Korucuk, Akıncılar, 15 Temmuz Camili ve Bağlar mahalleleri olmak üzere toplam 8 mahallemizde 1570 metre yol açma çalışması tamamlanmış durumda. Ayrıca mevcut yollarda düzenleme çalışmalarımız; Tekeler, Bağlar, Ozanlar, Yahyalar ve Tepekum mahallelerimiz ile Yenicami semtimizde asfalt yama, yol açma ve parke tamiri hızla devam ediyor. Mahallelerimizi daha da güzelleştirmek için planlarımız hazır, hemşehrilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştıracak hizmetlerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.