Adapazarı Belediyesi hizmet seferberliği kapsamında çalışmalarını sürdürüyor

Bu doğrultuda Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler ekipleri, Yenikent Bölgesi'nde bulunan 15 Temmuz Camili, Karaman ve Korucuk mahallelerinde saha çalışmalarını sürdürüyor.

Koordinasyonla hızlı ve etkin çözümlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Fen İşleri ekiplerimiz, tretuvar, parke, yol açımı başta olmak üzere ilgili altyapı çalışmalarını sürdürürken, Park ve Bahçeler'in sorumluluk alanlarındaki ot biçme ve fidan dikme çalışmaları ile birlikte Temizlik İşleri ekiplerimiz de temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Şehrimizin göz bebeği Yenikent'te müdürlüklerimizin koordinasyonu ile başlattığımız kapsamlı çalışmamızı etap etap devam ettireceğiz” dedi.

Gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik, Adapazarı Belediyesi'nin taleplerini hızla yerine getirdiklerini belirtti. 650 fidan dikim çalışmasının gerçekleştirildiğini duyuran Özçelik, Adapazarı Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.