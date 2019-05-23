Adapazarı Belediyesi iftar da buluştu

Düzenlenen iftar yemeğine; Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel, Yusuf Özden, birim müdürleri, belediye çalışanları ve aileleri katıldı.

Masaları tek tek dolaşıp çalışanlar ve aileleri ile sohbet eden Başkan Mutlu Işıksu, gecede yaptığı konuşmada Adapazarı Belediyesi'nin büyük ve güzel bir aile olduğunu belirterek, “Bir buçuk aydır sizlerle birlikteyim, ilk iftarımızı açıyoruz. Ramazanımız mübarek olsun, hayatımız bereketlensin inşallah. Burada sizinle birlikte olmaktan ve sizinle birlikte çalışmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bir buçuk aydır ziyaretlerimiz devam ederken fırsat buldukça hafta sonları sizlerle bir araya gelerek değerlendirmelerimizi yaptık. Biliyorum ki, bu süreçte hepiniz üzerinize düşen görevi yerine getirdiniz, sorumluluğunuzla ve büyük gayretle getirmeye devam edeceksiniz. Hemşehrilerimiz yönetimi bizlere emanet etti. Ben inanıyorum ki sizlerle birlikte çok güzel işlere imza atacak, projelerimizi hayata geçirecek ve hep birlikte başaracağız” dedi.