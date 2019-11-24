İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adapazarı Belediyesi Kasım ayı Kültür ve Sanat etkinlikleri sürüyor

Adapazarı Belediyesi Kasım ayı Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında Orhangazi Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Ağustos Böceği ve Karınca Survivor Maceraları” isimli tiyatro oyunu çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Adapazarı Belediyesi Kasım ayı Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında Orhangazi Kültür Merkezi'nde sahnelenen “Ağustos Böceği ve Karınca Survivor Maceraları” isimli tiyatro oyunu çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.


Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro oyununu, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile eşi Elveda Işıksu ve Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel izledi. Adapazarı Belediyesi'nin her hafta Cumartesi günleri çocuklar için ücretsiz olarak düzenlediği tiyatro etkinlikleri büyük ilgi görüyor. Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Cumartesi 2 seans olarak saat: 14.00-15.00 ile 15.00-16.00 arası sahnelenen tiyatro oyunları ile çocuklar keyifli bir hafta sonunun tadını çıkarıyor. Zaman zaman çocukların da sahneye alınarak karşılıklı oyunların oynandığı tiyatrolar, çocukların hafta sonları vazgeçilmez mekanı oldu.


Başkan Işıksu, “Tiyatro gösterilerimiz kapsamındaki çocuk oyunlarında yavrularımızın mutluluğu görülmeye değerdi. Kültür sanat programlarımızı devam ettirmeyi, Adapazarı'mızın huzurunun daim olmasını çok istiyoruz çünkü hepimiz Adapazarı'mızı çok seviyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.