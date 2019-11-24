Adapazarı Belediyesi Kasım ayı Kültür ve Sanat etkinlikleri sürüyor

Adapazarı Belediyesi Kasım ayı Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında Orhangazi Kültür Merkezi'nde sahnelenen “Ağustos Böceği ve Karınca Survivor Maceraları” isimli tiyatro oyunu çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro oyununu, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile eşi Elveda Işıksu ve Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel izledi. Adapazarı Belediyesi'nin her hafta Cumartesi günleri çocuklar için ücretsiz olarak düzenlediği tiyatro etkinlikleri büyük ilgi görüyor. Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Cumartesi 2 seans olarak saat: 14.00-15.00 ile 15.00-16.00 arası sahnelenen tiyatro oyunları ile çocuklar keyifli bir hafta sonunun tadını çıkarıyor. Zaman zaman çocukların da sahneye alınarak karşılıklı oyunların oynandığı tiyatrolar, çocukların hafta sonları vazgeçilmez mekanı oldu.

Başkan Işıksu, “Tiyatro gösterilerimiz kapsamındaki çocuk oyunlarında yavrularımızın mutluluğu görülmeye değerdi. Kültür sanat programlarımızı devam ettirmeyi, Adapazarı'mızın huzurunun daim olmasını çok istiyoruz çünkü hepimiz Adapazarı'mızı çok seviyoruz” dedi.