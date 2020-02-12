Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında hem kendi eserlerini oluşturan hem de ünlü eserlere ney ile hayat veren Başar Dikici ve Kanun sanatçısı Turgut Özüfler'in verdiği ney ve kanun ziyafeti davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şubat ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Ney'de Başar Dikici, Kanun'da Turgut Özüfler'in yer aldığı “Sufi Nağmeler” dinletisi büyük beğeni topladı. Sohbet ve müzikten oluşan geceye Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, AK Partili Belediye Meclis Üyeleri Nilgün Akman ve Halil Metin Müftüoğlu ile birim müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Neyzen Başar Dikici ve Kanuni Turgut Özüfler tarafından sunulan “Bir Kızıl Goncaya Benzer ” adlı eser ve “TalealBedruAleyna”adlı ilahiye davetliler de eşlik etti. Çaldığı her eser ile salondakilere ayrı bir güzellik yaşatan ney ve kanun sanatçıları davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

İnsanın, bugüne dek var olduğu her yerde müziğin olduğunu belirten Dikici, ney üflemeye erken yaşlarda başladığını belirterek, “Ney, insanoğlunun en eski çalgılarından biridir. MÖ 5000 yılına kadar uzanan bir geçmişi olan Ney, musikimizde çok önemli bir yere sahiptir. Türk milletinin maneviyat ve sanat güzelliğini birleştiren en önemli ifade vasıtası olarak gördüğü Ney, asırlarca hayatımızın baş tacı olmuştur. Bugün de burada sizlerle Kanun'da Kanun Sanatçımız Turgut Özüfler ile gönüllerde buluşmaya geldik.Bu buluşmaya vesile olan Adapazarı Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Dinleti ve sohbet sonrası verdikleri müzik ziyafetinden dolayı Neyzen Başar Dikici ve Kanun Sanatçısı Turgut Özüfler'e teşekkür eden Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, günün anısına hediye takdim etti.