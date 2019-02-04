İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adapazarı Belediyesi Meclisi toplandı

Adapazarı Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, başkanlığında yapıldı.

Mecliste 13 gündem maddesi görüşüldü.


Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'nin başkanlık yaptığı meclis toplantısında gündem dışı söz alan MHP'li Meclis Üyesi Erhan Acar, hafif raylı sistemin takipçisi olacaklarını belirterek,”Bazı sorunlar bizim meclis kararımızla birebir ilgili değildir ancak hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Hepimizi ilgilendiren olaylar. Öncelikli sorunlarımızı dile getirerek sesimizi duyurmalıyız. Şehrin 1000 yataklı hastaneye acil ihtiyacı var. İnsanlar bırakın yoğun bakımı Yenikent, Merkez ve Korucuk Eğitim Araştırma, Toyoto'da normal yatacak yer bulamıyor. Bin yataklı hastane şehrin olmazsa olmazıdır” dedi.


13 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantı sonrasında Başkan Dişli, 2014-2019 yılı dönemi tüm meclis üyelerine fincan hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.