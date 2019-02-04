Adapazarı Belediyesi Meclisi toplandı

Mecliste 13 gündem maddesi görüşüldü.

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'nin başkanlık yaptığı meclis toplantısında gündem dışı söz alan MHP'li Meclis Üyesi Erhan Acar, hafif raylı sistemin takipçisi olacaklarını belirterek,”Bazı sorunlar bizim meclis kararımızla birebir ilgili değildir ancak hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Hepimizi ilgilendiren olaylar. Öncelikli sorunlarımızı dile getirerek sesimizi duyurmalıyız. Şehrin 1000 yataklı hastaneye acil ihtiyacı var. İnsanlar bırakın yoğun bakımı Yenikent, Merkez ve Korucuk Eğitim Araştırma, Toyoto'da normal yatacak yer bulamıyor. Bin yataklı hastane şehrin olmazsa olmazıdır” dedi.

13 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantı sonrasında Başkan Dişli, 2014-2019 yılı dönemi tüm meclis üyelerine fincan hediye etti.