Adapazarı Belediyesi personeline çiçek dağıtıldı

Adapazarı Belediyesi Başkan Vekili Erol Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Adapazarı Belediyesi'nde görev yapan kadın personellere çiçek verdi.

Adapazarı Belediyesi Başkan Vekili Erol Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında Belediye bünyesinde görev yapan bayan personele çiçek vererek, kadınlar gününü kutladı. Aydın yaptığı açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz kutlu olsun" dedi.