Adapazarı Belediyesi sanatseverleri etkinliklerde buluşturuyor

Ocak ayının ilk yetişkin tiyatrosu olan “Aşk Bu Mu?” beğeni ile izlendi.

Adapazarı Belediyesi Ocak ayı Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında 1001 Sanat Tiyatrosu olan, Onur Sermik'in yazıp, Yasemin Öztürk ve Paşhan Yılmazel'in oynadığı “Aşk Bu Mu?” adlı tiyatro oyunu, Orhangazi Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Tiyatro oyununu Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, 22. 23. ve 24. dönem Sakarya Milletvekili, Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor ve çok sayıda basın mensubu ile tiyatro sever izledi.

Kadın erkek ilişkilerinde evlilik öncesi ve evlilik sonrasında yaşanan değişimler ve son zamanlarda sosyal medyanın da etkisiyle ortaya çıkan olayların farklı bakış açısı ile ele alındığı oyun büyük beğeni topladı. Başkan Mutlu Işıksu, davetlileri kapıda uğurladığı gecede, tiyatro severlerle tek tek ilgilenerek, kültür sanat etkinliklerinin Ocak ayında da devam edeceğini belirtti ve etkinliklere davet etti.