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Adapazarı Belediyesi tarafından genel temizlik çalışmaları başladı

Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çöp toplama hizmetlerine genel temizlik çalışmalarını da ekleyerek her gün üç farklı mahallede çalışma başlattı.


Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün üç farklı bölgede genel temizlik çalışması yaptığını belirten Başkanı Mutlu Işıksu, “Temizlik ekiplerimiz her gün yeni yerleşim bölgemizde, merkez mahallelerimizde ve köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimizde düzenli olarak genel temizlik çalışması yapıyor. Mahallelerimizde gelişigüzel atılan çöpler, yaya temizlik ekibimiz tarafından toplanıp, arkasından mini çöp süpürme aracıyla süpürülerek baştan sona temizleniyor” dedi.


Her gün üç farklı ekiple, üç farklı bölgede sahaya inen yaya temizlik ekiplerinin Güllük mahallesi ve Dernekkırı bölgesindeki genel temizlik çalışmalarını bitirdiğini belirten Başkan Işıksu, “Temizlik ekiplerimiz şu anda Hızırtepe, Camili ve Budaklar Mahallelerimizde çalışıyor. Böylelikle tüm sokaklarda görüntü kirliliğine sebebiyet veren kaldırım ve yollardaki çöp ile otlar kesilerek mahallelerimiz baştan sona temizleniyor” ifadelerini kullandı.

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