Adapazarı Belediyesi, Travel Turkey İzim Fuarına katıldı

Adapazarı Belediyesi, İzmir'de bu yıl 12'ncisi düzenlenen 38 ülkeden ve 48 ilden binden fazla turizm sektörü temsilcisinin bir araya geldiği “Travel Turkey İzmir Fuarına” katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri AŞ (İZFAŞ) ve TÜRSAB tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen Travel Turkey İzmir Fuarı ve Kongresi'nde bu yıl 38 ülke ile 48 ilden binden fazla katılımcı yer aldı. Partner ülke Makedonya, partner il Diyarbakır'ın yer aldığı fuarda 3 gün boyunca sektörün bileşenleri bir araya geldi.

Adapazarı Belediyesi standının yoğun ilgi gördüğü fuar açılış kokteyli ile başladı. 3 gün süren fuara, ziyaretçiler Sakarya'dan katılan İl Kültür Turizm Müdürlüğü Adapazarı Belediyesi, Kocaali Belediyesi, Taraklı belediyesi ve otellerin bulunduğu standa yoğun ilgi gösterdi. Yıl içerisinde bölgeyi tanıtmak amacıyla çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiklerini hatırlatan Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Kocaali Belediyesi, Taraklı Belediyesi ve oteller ile birlikte açtıkları stantlara ziyaretçilerin gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı fuarda Adapazarı standında ziyaretçilere bölge hakkında tanıtıcı broşürler dağıtılırken, kabak tatlısı, kabak lokumu ve kabak şekeri ikram edildi.