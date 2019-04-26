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Adapazarı Belediyesi yol açma çalışmalarını başlattı

Adapazarı Belediyesi vatandaşların talepleri doğrultusunda planlanan çalışmaları başlattı.


Adapazarı Belediye Başkan Mutlu Işıksu, imar uygulamaları tamamlanmış bölgelere yol açma çalışmalarına başlandığını duyurdu. Işıksu, "Fen İşleri Ekiplerimiz sahaya indi, yol açma çalışmalarına başladı. Seçim öncesi gelen talepleri değerlendirerek çıkmaz sokakları hemşehrilerimizin hizmetine açıyoruz. Yol açma ekiplerimiz şu anda Tekeler Mahallesi 1028, 1034, 1048 nolu sokaklar ve Maltepe Mahallesi 529 nolu sokakta çalışmalarını sürdürüyor. Açılan yeni yollarımızla birlikte ulaşımı da rahatlatmayı ve hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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