Adapazarı Belediyesi'nde kahramanlık türküleri

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı anısına, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertan Demir ve orkestrası Kahramanlık Türküleri seslendirdi. Adapazarı Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanan etkinlikle ilgili Başkan Mutlu Işıksu, “Ecdadımızın bıraktığı aziz hatıra anısına, kahramanlık türkülerine eşlik ettik. Bu güzel toprakların türküleri asla bitmeyecek, kardeşliğimiz sonsuza dek sürecek” dedi.

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertan Demir ve orkestrası Kahramanlık Türküleri seslendirdi. Adapazarı Belediyesi terasında, salgın önlemleriyle gerçekleştirilen etkinliğe, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkan Yardımcısı Sabahattin Çakar, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, Adapazarı Belediyesi meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Program, Adapazarı Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı.

Sertan Demir'in seslendirdiği kahramanlık türküleri ilgi ile izlenirken, program sonunda Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, sanatçı Demir'e teşekkür ederek çiçek takdim etti. Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Ecdadımızın bıraktığı aziz hatıra anısına, Sanatçı Sertan Demir ve orkestrasının seslendirdiği kahramanlık türkülerine eşlik ettik. Bu güzel toprakların türküleri asla bitmeyecek, kardeşliğimiz sonsuza dek sürecek” diye konuştu.