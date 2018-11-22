Adapazarı Belediyesinde ‘Paramı yönetebiliyorum' semineri düzenlendi

Kalkınma Bakanlığı ve HABİTAT Derneği işbirliği ile sağlıklı bir finansal gelecek, kalkınmaya katkıda bulunmak ve daha bilinçli tüketim için Adapazarı Belediye personeli ve stajyerlerine eğitim verildi. Tasarruf alışkanlıkları ve sağlıklı ekonomik büyümenin gerçekleşmesi yolunda eğitim veren Seminere katılan Habitat Derneği Eğitmenleri Beyza Keten, Hasan Basri Cihan ve Yunus Emre Yavuz, para yönetimini anlattı.

“Hedef belirle - önceliklendir”

Paranın araç olması gerektiğini kaydeden Habitat Derneği Eğitmenlerinden Beyza Keten, harcama isteğinin sonu olmadığını ifade ederek, “Paramızı iyi yönetebilmek için ‘Hayal Et-Hedef Belirle-Önceliklendir' kuralını aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Hedeflerimizi belirlerken ulaşılabilir hedefler belirleyin. Hedefleri önceliklerine göre belirleyerek ona göre plan yapın. Planlarımız doğrultusunda hedeflerinize ilerleyin. Harcama isteğimiz hiç bitmez. O sebeple maaşınızı aldığınızda öncelikle yüzde 10 kısmını bir kenara atın. Kalanı harcayın. Paranın gün içinde nereye gittiğini bilmiyoruz. Farkında olmadan yapılan harcamalarınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Almadan önce 10 saniye düşünün ve benim buna gerçekten ihtiyacım var mı, yoksa indirimde diye mi alıyorum veya canım istediği için mi alıyorum. Almak istediğimiz bir şeyde hedefinizi aklına getirin.Ev yada araba gibi. Bu hedeflerinizi düşündüğünüzde gereksiz harcamalarınızdan daha kolay kurtulursunuz” dedi.

“Acil durum fonu”

Eğitmen Hasan Basri Güzel ise yaptığı açıklamada, “Herkesin evinde Acil Durum Fonu adı altında maaşının en az 3 katını kenarda tutması gerekir. Her ay aldığınız maaşın yüzde 10 kısmını harcamadan bir kenara atın. Hastalık, kaza veya beklenmeyen durumlarda elinizin altında borçlanmadan kullanabileceğiniz paranız bulunsun. Harcamalarınızı aile içinde paylaşın. Bütçenizi çocuklarınızla birlikte yapın. Gelirinizi bilsin böylelikle çocukta ay sonunda ne kadar harcama yapabileceğinizi bilir. Onun istediği telefona sizin maaşınızın yetmeyeceğini bilir. Çok sık yaptığımız bir hata var. Vade dost mu? Değil. Ne kadar vadeye bölersek ödeme miktarımız o kadar artıyor. Kredi kartlarınızın gününü geçirmeyin.11 gün faiz ödemenize sebep olur” diye konuştu.