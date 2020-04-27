İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adapazarı Belediyesinden basın mensuplarına dezenfektan

Adapazarı Belediyesi, sahada görev görev yapan muhabirlere dezenfektan ürünleri dağıttı.


Dünya'yı saran korona virüsün yayılmaması için tedbirler alınmaya devam ediyor. Adapazarı Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 24 saat sahada görevlerini icra eden basın mensupları için anlamlı bir çalışmaya yeniden imza attı. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak açıkladığı korona virüs tedbirleri kapsamında Adapazarı Belediyesi, 24 saat görevde olan saha muhabirlerine yerli üretim borel dezenfektan, maske ve eldivenden oluşan hijiyen paketleri dağıttı. Başkan Mutlu Işıksu'nun talimatıyla, yerli ve milli üretim Borel dezenfektanların da içinde olduğu hijyen paketleri, Sakaryalı saha muhabirlerine hediye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.