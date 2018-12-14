Adapazarı Belediyesinden öğrencilere diş bakım seti

Adapazarı Belediyesi, ‘Ağız ve Diş Sağlığı' haftası münasebetiyle düzenlediği etkinlikler çerçevesinde, Adapazarı'nda 4 okulda öğrencilere diş bakım seti dağıttı.

Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ağız ve diş sağlığının önemime dikkat çekmek amacı ile Mehmet Nuri İlkokulunda "Karagöz Mikroplara Karşı" konulu gölge oyunu etkinliği yapıldı.

Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 2010 yılında başlattığı ağız ve diş sağlığı ile hijyenin önemini anlatan Hacivat ve Karagöz adlı gölge oyunu, Mehmet Nuri İlkokulu öğrencileri tarafından ilgiyle izlendi. Seçkin Bayramoğlu'nun sunmuş olduğu "Karagöz Mikroplara Karşı" gölge oyunu ile çocuklara diş fırçalama ve el yıkama alışkanlığının önemi anlatıldı. Hastalıklardan korunmak için en etkili yolun öncelikle el yıkama alışkanlığının kazandırılmasından geçtiği belirtilerek bu nedenle öncelikle el temizliğine dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer de, sağlıklı bir nesil yetiştirmek için çocukların geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamak adına ağız ve diş sağlığının önemli olduğuna dikkat çekti. Mehmet Nuri İlkokulu Müdürü Bekir Avcı okullarında düzenlenen etkinlikten dolayı Adapazarı Belediyesine teşekkür etti. Oyun sonunda öğrencilere diş bakım seti hediye edildi.