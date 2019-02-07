Adapazarı Din Görevlileri Derneğinden ‘Meşk Gecesi'

Adapazarı Din Görevlileri Yardımlaşma Derneğince, din görevlileri arasındaki birlik ve beraberliğin gelişmesi amacıyla ‘Meşk Gecesi' programı düzenlendi.

Adapazarı Din Görevlileri Derneğince Adapazarı İlçe Müftülüğü din görevlileri lokalinde ‘Meşk Gecesi' etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe dernek üyeleri ve din görevlileri katılım gösterdi. Din görevlileri arasındaki birlik, beraberliğin pekişmesi, dayanışma ve kaynaşmanın güçlenmesi amacıyla düzenlenen program yapılan dualarla son buldu.