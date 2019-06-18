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Adapazarı futbol okulu açıldı

Adapazarı Belediyesi Futbol Okulu’nun açılışı Karaman Spor Kompleksi’nde yapıldı.

Adapazarı Belediyesi Futbol Okulu'nun açılışı Karaman Spor Kompleksi'nde yapıldı.


Açılışı gerçekleştiren Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel çocuklarla yakından ilgilendi. Törende konuşma yapan Başkan Işıksu, “320 öğrencimiz burada, çok güzel bir ilgi var. Bizlere güvenen ve okulumuza teveccüh gösteren ailelerimize teşekkür ediyorum. Adapazarı'mızı çok seviyoruz ve çocuklarımızın her alanda daha nitelikli ve eğitimli olmaları için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Spora ve sporcuya destek vermeyi sürdüreceğiz. Geleceğin yıldızları inşallah bu okulda, emin ellerde yetişecek” dedi.


Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonuyla kayıtları tamamlanan 6-13 yaş arası 320 öğrenci ücretsiz futbol okulunda ter döküyor. Adapazarı Belediyesi Karaman Spor Kompleksi'nde hafta için dört gün (Pazartesi-Perşembe) 17.00-19.00 saatleri arasında antrenörler Özer Engin, Soner Uzunoğlu ve Nizamettin Metin çocuklara futbol bilgileri ile birlikte iyi bir sporcu olmanın kurallarını da anlatıyor, teorik ve pratik eğitimler veriyor.

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