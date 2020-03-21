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Adapazarı Halk Eğitim Merkezi maske üretimine başladı

Adapazarı HEM ekipleri, korona virüsü yayılması sonrasında maske üretmeye başladıKoronavirüs salgını sonrasında sağlık çalışanlarının maske ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçen Adapazarı Halk Eğitim Merkezinde, kurum müdürü Abdulvahit Uygar’ın öncülüğünde müdür yardımcıları, öğretmenler ve usta öğreticiler ihtiyaç duyulan maske üretimine başladılar.

Adapazarı HEM ekipleri, korona virüsü yayılması sonrasında maske üretmeye başladı


Koronavirüs salgını sonrasında sağlık çalışanlarının maske ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçen Adapazarı Halk Eğitim Merkezinde, kurum müdürü Abdulvahit Uygar'ın öncülüğünde müdür yardımcıları, öğretmenler ve usta öğreticiler ihtiyaç duyulan maske üretimine başladılar. İlk etapta günde bin adet maske üretimi gerçekleştiren Adapazarı HEM öğretmenleri gelecek hafta otomasyon makinelerinin gelmesi ile birlikte maske üretimini günde 10 bin adete çıkaracak.


İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda şehirdeki bazı meslek liseleri ve halk eğitim merkezlerinde yürütülen maske, sıvı yüzey dezenfektanı, önlük, koruyucu tulum, kolonya, el dezenfektanı ve benzeri üretim çalışmaları büyük takdir topluyor. Boneleri ve maskeleri ile birlikte mesai bitiminde Halk Eğitim binası merdivenlerinde toplanan eğitimciler, Koronavirüse karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına tüm öğretmenler adına teşekkür ettiler.

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