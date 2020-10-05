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Adapazarı meclisinden Azerbaycan'a destek

Adapazarı Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısında siyasi partilerin meclis üyeleri Azerbaycan’a destek mesajları verdi.

Adapazarı Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısında siyasi partilerin meclis üyeleri Azerbaycan'a destek mesajları verdi.


Meclis toplantısını açan Meclis Başkanvekili AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Yılmaz, konuşmasının başında Azerbaycan'a destek mesajı verdi. MHP'li meclis üyesi Erbay Kayatürk, İYİ Parti'li meclis üyesi Türker Ergül ve CHP'li meclis üyesi Haluk Akbay meclis toplantısının başında gündem dışı konuşmalar yaptı. MHP'li Kayatürk, Azerbaycan Türkleri ile bir ve beraber olduklarının altını çizerek, “Bir yerde yara almak diğerinde de yara almak demektir. Allah Azerbaycan ordusunu muzaffer kılsın. Bu süreçte çok anlamlı bir duruş sergileyen siyasi otoriteye ve liderlerimize de sonsuz teşekkürler” dedi.


Gündem dışı konuşmalarda söz alan İYİ Parti'li meclis üyesi Türker Ergül ise Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı ve Azerbaycan halkına destek mesajı verdi.

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