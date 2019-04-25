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Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilim fuarı açıldı

Sakarya Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildi.

Sakarya Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildi.


Mesleki lisenin spor salonunda gerçekleştirilen bilim fuarına; Sakarya İl Milli Eğitim Şube müdürleri,İlçe milli eğitim müdürleri, farklı okullardan gelen okul müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. 20 danışman öğretmen eşliğinde 68 öğrenci tarafından bir birinden farklı alanlarda toplam 20 projenin yer aldığı bilim fuarı katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Öğrenciler, stantlarını ziyaret eden katılımcılara, projeleri hakkında bilgiler verdi.

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