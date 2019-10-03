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Adapazarı SGM yeni dönemin ilk misafirlerini ağırladı

Sakarya-Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) güz dönemi kursları başladı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezlerinde güz dönemi kursları başladı. Bu kapsamda Adapazarı SGM yeni dönemin ilk misafirlerini ağırladı.


Yavuz Selim İlkokulu öğrencilerinin misafir olduğu Robotik Kodlama dersinde analitik düşünce eğitimi ve takım çalışması konusunda eğitim verildi. Problem çözme, empati yeteneğini geliştirme, problem çözme ve liderlik becerileri kazandırma konusunda Adapazarı SGM tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca Yavuz Selim İlkokulu öğrencilerine Robotik Kodlama ve Resim dersleri verilecek.

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