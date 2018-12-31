Adapazarı SGM'den ‘Çocuklar Bir Bilene Soruyor' projesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) ‘Çocuklar Bir Bilene Soruyor' isimli yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü çocuklar için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen ‘Çocuklar Bir Bilene Soruyor' isimli yeni proje ile minik öğrenciler akıllarında kalan ve öğrenmek istedikleri sorularını Film yapımcısı Ammar Gündüz ile Sunucu Lemi Filozof'a sordu. Etkinliğe Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu'nun yanı sıra çok sayıda minik öğrenci ve veli katıldı.

Film yapımcısı Ammar Gündüz, “Abimle birlikte hayali çizgi film karakterleri yaratıyorduk. Bundan 10 sene önce nasip oldu ve bir iş kurma fırsatı yakaladık. Ne yapacağımızı düşünürken çizgi film kurmak istedik ve o sırada TRT Çocuk kuruldu. Geçmişte yapmış olduğumuz bütün hikayeleri çıkarttık. Ben hayatımda şunu başarabildim, hayal ettim ve gerçekleştirdim. Şimdi sizlerde televizyon başında bunları seyredebiliyorsunuz. Bizim işimizin en kilit noktası hayal etmektir. Hiçbir zaman hayallerinizden vazgeçmeyin. Ben projelerin kamera arkasında yer alıyorum ve sizin gibi arkadaşlardan bizlere geri dönüş geldiğinde gerçekten çok keyif alıyorum. İnşallah bir sonraki film olursa Sakarya'da yapmayı düşünüyorum” dedi.

Lemi Filozof ise, “İlk olarak 1998 yılında bir oyunculuk seçmesi ile bu işe başladım. Ben sizlerin yaşında iken oyuncu olmayı kafama koymuştum. İlk olarak dizide bir sokak çocuğu karakterini canlandıracaktım. Gerçekten çok fazla heyecanlanmıştım. Çok sevdiğim oyuncular ile birlikte çok fazla vakit geçirme imkânı buldum ve kendi heyecanımı kontrol edebiliyordum. Bir işi yaparken hemen olsun ve bitsin gibi bir durum olmuyor. O iş için uzun bir zaman harcamanız gerekiyor. Bazı şeyleri gerçekten başarmak istiyorsanız çok fazla çalışmalı ve asla pes etmemelisiniz” diye konuştu.