Adapazarı'da aşı farkındalığı

Adapazarı Belediyesi tarafından, 'uzak değil' sloganıyla korona virüs aşısı ile ilgili ilçe merkezindeki billboardlarda ve sosyal medyada farkındalık çalışması yapıldı.

Adapazarı Belediyesi, salgına karşı farkındalık çalışmalarını devam ettiriyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından ‘uzak değil' sloganıyla yayımlanan çalışmalar, şehir merkezindeki birçok billboardda ve Adapazarı Belediyesi kurumsal sosyal medya hesaplarında yer aldı. Adapazarı Belediyesi'nin salgına karşı mücadelede önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, "Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm yetkili organlarımızın salgına karşı uyguladığı politikaları yerelde güçlü bir şekilde destekleyecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. ‘Yarını unutma yarım bırakma' sloganımızla salgına karşı yaptığımız tedbir çağrılarının ardından şimdi de ‘uzak değil' sloganımızla çok kıymetli hemşehrilerimizden aşı çalışmalarına destek olmalarını istirham ediyoruz. Korona virüs aşısı ile eski güzel günler, sevdiklerimize sarılmak uzak değil” dedi.