Adapazarı'nda 419 noktada dezenfekte dezenfekte işlemi gerçekleştirildi

Adapazarı Belediyesi, tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs salgınına karşı her alanda önlem almaya devam ediyor. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, belediye ekipleri tarafından, ilçedeki cadde, sokak, park, meydan, pazar yeri, ibadethane, okul, kamu kurumları, muhtarlık ve diğer alanlarında yürütülen dezenfekte işlemleri ve denetim çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Adapazarı'nın sağlık ve huzuru için her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Salgınla mücadelenin en önemli aşaması temizlik. Bu kapsamda her zaman yürüttüğümüz etkin temizlik çalışmalarına (kapsamlı mahalle temizlikleri, çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte işlemleri vb.) ilave olarak, ilk günden başlattığımız dezenfekte işlemlerini her gün düzenli olarak devam ettiriyoruz. Ekiplerimiz Cuma gününe kadar Adapazarı'mızın 491 noktasında dezenfekte işlemi gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığı'mızın kurallarına uygun hijyen çalışmalarını tamamladı” dedi.

Adapazarı'nın merkezindeki çalışmalardan da bahseden Başkan Işıksu, “Hemşehrilerimizin yoğun olarak bulunduğu noktalarda her gün çalışmamız var. Çark Caddesi, Dar Sokak, AKM Önü, Uzunçarşı, PTT Sokağı, Ziraat Bankası Aralığı, Eski İtfaiye Caddesi, Yuvam Sokak, Köylü Pazaryeri, Balık Pazarı, Katlı Pazar Yeri, Orhangazi Kültür Merkezi, Bosna Pazarı, Mahalle Pazar Yerleri, ana cadde ve sokaklar başta olmak üzere çalışmalarımızı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen ve insan sağlığına zararı olamayan Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerle dezenfekte ediyoruz” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinden hareketle çalışmaları güncelleyerek sürdürdüklerini ve Zabıta ekiplerinin denetimini sıklaştırdığını aktaran Başkan Işıksu, “Burada asıl amaç, toplum sağlığını olabildiğince korumaktır. Alınan tedbirlere uyumun en üst seviyede olması için gayret ediyoruz. Kalabalık ortamdan uzak durmamız şart. Zabıta ekiplerimiz 211 ayrı noktada denetim yaparak gerekli uyarı ve çalışmalarını yaptı. Adapazarlı hemşehrilerimizin sürece desteğinden memnunuz. Çalışmalarımızı kapsamlı bir şekilde devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Belediyedeki tüm birimlerin virüse karşı koordineli bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Başkan Işıksu, “Ekiplerimize aldıkları her türlü önlemler ve gayretli çalışmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ancak tedbirler vatandaşlarımızla birlikte alınırsa başarılı oluruz. Hemşehrilerimizden ricamız, tedbirimizi alalım, mecbur kalmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Yetkililerin açıklamalarını dikkatle takip edelim ve kurallara harfiyen uyalım. Sosyal mesafe, hijyen kuralları, düzenli el yıkama alışkanlığımız olsun. İnanıyoruz ki her türlü sorunun üstesinden gelen aziz milletimiz, virüsle mücadele sürecini de bertaraf edecektir” ifadelerini kullandı.