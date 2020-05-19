Adapazarı'nda 84 mahallede ilaçlama çalışması

5 araçla kapsamlı çalışma yapan ekipler, 84 mahallenin tamamında etkin ilaçlama uyguluyor.

Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaz aylarında artış gösteren ve halk sağlığını önemli ölçüde etkileyen sinek, sivrisinek ve karasinek gibi haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında ekipler, 5 araçla, 84 mahalledeki toplum sağlığını önemli ölçüde etkileyen sinek ve haşerelerin yoğun bulunduğu noktalarda etkin ilaçlama çalışması uyguluyor.

Sıcak havalarda rutin uygulamaların kapsamını genişlettiklerini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Havaların ısınması ile birlikte başlattığımız ilaçlama çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığına tehdit unsuru olan, ciddi sorun teşkil edebilecek her duruma karşı etkin bir çalışma uyguluyoruz. Tedbiri elden bırakmadan 84 mahallemizin tamamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.