Adapazarı'nda asfalt çalışmaları sürüyor

Adapazarı Belediyesi'nin asfalt atağı devam ediyor.

14 mahalle 114 sokağın yer aldığı asfalt programı kapsamında Fen İşleri ekipleri yoğun çalışmalarını sürdürürken, Adapazarı'nın merkez mahallelerindeki acil ihtiyaç tespit edilen sokaklarda da çalışma gerçekleştiriliyor.

Tepekum Mahallesi 1133. sokak ile Yenigün Mahallesi Paralı ve Sönmez sokakların asfalt çalışması tamamlanırken, çalışmaları her fırsatta yerinde inceleyerek mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Mutlu Işıksu, “Fen İşleri ekiplerimiz gece gündüz gayretle çalışıyor. Ekim ayı sonuna kadar 114 sokağımızda asfalt çalışmalarımızı tamamlamış olmak istiyoruz. Acil ihtiyaç tespit ettiğimiz sokaklarımıza da bu şekilde nokta müdahaleler yaparak mahalle ve sokaklarımızı daha da güzelleştirmeye ve hemşehrilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.