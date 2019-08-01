Adapazarı'nda bakım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor

İlçe sınırlarında bulunan 218 çocuk parkı, 104 spor parkı ve 68 futbol ve basketbol sahasında zarar gören oyun grupları ile spor aletlerinin bakımı yapılıyor ve ihtiyaca yönelik yenileniyor. Kırılan salıncak zincirlerini ve hasar gören kaydırakları değiştiren ekipler, parklardaki rengi solmuş oyun gruplarında boyama çalışmaları yaparak etrafında büyüyen otları da temizliyor. Vatandaşların daha keyifli zaman geçirmeleri için gereken tüm çalışmaları yapmak için gayret ettiklerini vurgulayan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Mahallelerimizdeki tüm eksiklikleri tespit ettik ve kademe kademe bakım ve onarım ile yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Çocuklarımız mutluysa bizler de en az onlar kadar mutlu oluyoruz. Daha mutlu bir Adapazarı, daha mutlu bir nesil için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz” dedi.