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Adapazarı'nda Cengiz Özkan rüzgarı

Adapazarı Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Türk Halk Müziği Sanatçısı Cengiz Özkan, sevenleriyle buluştu.

Adapazarı Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Türk Halk Müziği Sanatçısı Cengiz Özkan, sevenleriyle buluştu.


Adapazarı Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Türkiye'nin sevilen birçok sanatçısının konserler verdiği etkinliklerin bu ay ki konuğu Cengiz Özkan oldu. Türk Halk Müziğinin sevilen isimlerinden Cengiz Özkan sevenleriyle buluştu. Türküleriyle katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçı, Orhangazi Kültür Merkezi'nde eserlerini seslendirdi.

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