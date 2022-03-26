Adapazarı'nda Eda ve Metin Özülkü rüzgarı

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mart ayı kültür ve sanat etkinlikleri her gün yeni bir program ile sergileniyor. Son olarak ünlü sanatçılar Eda ve Metin Özülkü, Orhangazi Kültür Merkezi'nde (OKM) sevenleri ile buluştu. Programa, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, eşi Elveda Işıksu, başkan yardımcıları Hilmi Kızılcık ile müzikseverler katıldı. Sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik edilen program ise yoğun ilgi gördü.

Programın sonunda sanatçılara teşekkür ederek hediye takdim eden Başkan Mutlu Işıksu, “Orhangazi Kültür Merkezi'miz, kültürün ve sanatın merkezi olarak hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle birbirinden güzel birçok programa ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu güzelliği hep birlikte yaşıyor, yaşatıyoruz. Şarkılarıyla bizlere özel bir akşam yaşatan sanatçılarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Kültür ve sanatla, nice güzel buluşmalar dileğiyle” dedi.