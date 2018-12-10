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Adapazarı'nda futbol heyecanı devam ediyor

Adapazarı Belediyesi Mahalleler arası minikler futbol turnuvasında ikinci hafta oynanan 4 maçla tamamlandı.


Turnuvanın ikinci hafta maçlarında Kurtbeyler ile Camili, Tekeler ile Maltepe, Ozanlar ile Taşkısığı ve Yeşilyurt ile Semerciler Mahallesi minikleri karşı karşıya geldi. Adapazarı Belediyesi tarafından bu yıl 15'ncisi düzenlenen Mahalleler arası minikler futbol turnuvası Dağdibi'nde bulunan Aygın Spor Tesislerinde bulunan halı sahasında devam ediyor. 15'nci geleneksel mahalleler arası minikler futbol turnuvasında ikinci hafta maçlarında Cumartesi günü oynanan maçlarda Camili Mahallesi Kurtbeyler Mahallesini 6-3 mağlup etti. İzleyenleri oldukça heyecanlandıran zorlu maçta Tekeler Mahallesi, Maltepe mahallesini 3-2 yendi. Bol gollü geçen Pazar günü maçlarında Taşkısığı, Ozanlar Mahallesini 11-0 gibi farklı bir skorla yenerken haftanın son maçında Semerciler, Yeşilyurt Mahallesini 11-0 yendi. Mahalle muhtarlarının ve mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalar büyük coşkuyla izleniyor. Toplam 18 takımın katıldığı maçlar hafta sonu saat:14.00'de Aygın Spor Tesisleri halı sahasında oynanıyor.



“8 mahallede hedef galibiyet”


Adapazarı Belediyesi Mahalleler arası Minikler futbol turnuvasında üçüncü hafta maçlarında 15 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'de Bayraktar Mahallesi ile Tepekum, 15.00'de Karaman ile Göktepe mahallesi karşı karşıya gelecek. 16 Aralık Pazar günü saat 14.00'de Yenigün ile Kurtbeyler ile ikinci haftanın son maçında saat 15.00'de Korucuk ile Tekeler karşı karşıya gelecek.

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