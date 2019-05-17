Adapazarı'nda kanunsuz satışa izin yok

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun Mayıs meclis toplantısında duyurduğu Zabıta ekiplerinin ortak çalışması şehir merkezinde sürüyor. Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, şehir merkezindeki denetimlerini sıklaştırdı. Çalışmayla ilgili bilgi veren Başkan Mutlu Işıksu, kanunsuz satışa ve şehrin huzurunu korumaya yönelik denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

Ortak çalışma için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Başkan Işıksu, “Birlikte çalışmanın başarılı olacağına inancımız var. Haksız rekabete yol açan ve şehrimizin huzur ve düzenini suistimal edecek gürültü ve görüntü kirliliği başta olmak üzere mevzuata uygun olmayan faaliyetlerde bulunan, kaldırım işgali ya da kanuna aykırı satış yapan işyerlerine ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerimiz devam ediyor ve tespit edilen noktalarda gerekli yasal işlemler uygulanıyor. Bu anlamda esnafımıza da önemli görevler düşüyor. Adapazarı'mızı çok seviyoruz. Hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırmak için sorumluluklarımızın bilincinde olarak şehrimize sahip çıkmalı ve yasalara uygun ticari faaliyetlerde bulunmaya devam etmeliyiz” dedi.