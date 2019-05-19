Adapazarı'nda Mahalleler yaza hazırlanıyor

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, vatandaşların taleplerinin dikkate alınarak altyapı hazırlıkları tamamlanmış noktalarda çalışmaların sürdüğü bilgisini verdi. Oluşturulan programı sahada uygulayan ekipler, tretuvar tamiri, asfalt yama, yol açımı, tarla yolları bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Mutlu Işıksu, “Mahallelerimizi tespit ettiğimiz ihtiyaçlara yönelik çalışmalarımızla yaza hazırlıyoruz. Geniş kapsamlı bir çalışma yapan ekiplerimiz, bu hafta Semerciler Mahallesi Haliç Caddesi, Güllük Mahallesi Erdemli Sokak, 379 Nolu Sokak ve Tepe Sokak, Kayrancık Mahallesi, Tekeler Mahallesi 997 Nolu Sokak, Bağlar Mahallesi Bağlar Caddesi ile Nasuhlar ve Hacılar Mahallelerimizde sahada gerekli çalışmaları yapıyorlar. İnşallah çalışmalarımızı daha da genişleterek sürdüreceğiz” dedi.