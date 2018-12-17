Adapazarı'nda miniklerin futbol coşkusu devam ediyor

Geleneksel Mahalleler arası Minikler futbol turnuvası devam ediyor.

Geleneksel Mahalleler arası Minikler futbol turnuvasında üçüncü hafta oynanan 4 maçla tamamlandı.Turnuvanın üçüncü hafta maçlarında Bayraktar ile Tepekum, Karaman ile Göktepe, Yenigün ile Kurtbeyler ve Korucuk ile Tekeler Mahallesi minikleri karşı karşıya geldi. Adapazarı Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası Dağdibinde bulunan Aygın Spor Tesislerinde bulunan halı sahasında devam ediyor. 15'nci Geleneksel Mahalleler arası Minikler Futbol turnuvasında ikinci hafta maçlarında Cumartesi günü oynanan maçlarda Tepekum Mahallesi Bayraktar Mahallesini 10-1 mağlup etti. İzleyenleri oldukça heyecanlandıran zorlu maçta Karaman Mahallesi, Göktepe mahallesini 5-3 yendi. Bol gollü geçen Pazar günü maçlarında Yenigün, Kurtbeyler Mahallesi'ni 9-1 mağlup ederken haftanın son maçında Tekeler, Korucuk Mahallesini 4-1 yendi. Mahalle muhtarlarının ve mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalar büyük coşkuyla izleniyor. Toplam 18 takımın katıldığı maçlar hafta sonu saat:14.00'de Aygın Spor Tesisleri halı sahasında oynanıyor.

Adapazarı Belediyesi Mahalleler arası Minikler futbol turnuvasında üçüncü hafta maçlarında 22 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'de Mithatpaşa ile Ozanlar, 15.00'de Çukurahmediye ile Yeşilyurt Mahallesi karşı karşıya gelecek. 23 Aralık Pazar günü saat 14.00'de Hızırtepe ile Bayraktar Mahallesi üçüncü haftanın kapanış maçında saat 15.00'de Sakarya ile Karaman Mahallesi karşı karşıya gelecek.