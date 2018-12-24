Adapazarı'nda miniklerin futbol coşkusu devam ediyor

geleneksel mahalleler arası minikler futbol turnuvasında dördüncü hafta oynanan 4 maçla tamamlandı.

Adapazarı Belediyesi tarafından bu yıl 15.'ncisi düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası Dağdibinde bulunan Aygın Spor Tesislerinde bulunan halı sahasında devam ediyor. Minikler Futbol turnuvasında dördüncü hafta maçlarında Cumartesi günü oynanan maçlarda Ozanlar Mahallesi Mithatpaşa Mahallesini 5-3 mağlup etti. İzleyenleri oldukça heyecanlandıran bol gollü maçta Çukurahmediye Mahallesi, Yeşilyurt mahallesini 15-1 yendi. Rakip takımların gol atamadığı Pazar günü maçlarında Hızırtepe, Bayraktar Mahallesi'ni 6-0 mağlup ederken haftanın son maçında Karaman, Sakarya Mahallesini 11-0 yendi. Mahalle muhtarlarının ve mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalar büyük coşkuyla izleniyor. Toplam 18 takımın katıldığı maçlar hafta sonu saat:14.00'de Aygın Spor Tesisleri halı sahasında oynanıyor.

Adapazarı Belediyesi Mahalleler arası Minikler futbol turnuvasında beşinci hafta maçlarında 29 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'de Camili ile Yenigün, grup maçlarının son maçında saat 15.00'de Maltepe ile Korucuk Mahallesi karşı karşıya gelecek.