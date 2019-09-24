Adapazarı'nda okul kantinleri denetlendi

Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okullarda açıkta ürün satılıp satılmadığı, son tüketim tarihleri ve temizlik kurallarının standart bir şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla okul kantinlerinde denetim yaptı. 4 günde 23 okul kantinini denetleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kantinlerde tüketim tarihi geçmiş gıdalar, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile satış yapılan ürünlerde ambalaj kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi. Denetimlere haftanın ilk gününden başlayan ekipler, toplam 23 kantinde denetim yaptı. Ekipler denetim yaptıkları okullarda bulunan kantinlerin genel olarak iyi durumda olduğunu, sağlığı tehdit edecek ve tüketilmesi elverişsiz gıda malzemesine rastlanılmadığını belirterek, kantin işletmecilerine de kurallar konusunda göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür etti.