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Adapazarı'nda okullar dezenfekte ediliyor

Korona virüse karşı tedbirlerini ilk günden alan Adapazarı Belediyesi, dezenfekte işlemlerini hızla sürdürüyor.

Adapazarı sınırları içinde bulunan okulları Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile dezenfekte eden ekipler, okulların öğrencilere hazırlanmasına destek oluyor.


Tüm dünyayı saran korona virüse karşı her alanda önlem almayı sürdüren Adapazarı Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını aksatmadan, ilk gün titizliğiyle devam ettiriyor. Çalışmalar kapsamında son olarak 21 Eylül'de açılması planlanan okullar, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile dezenfekte ediliyor. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, eğitimi çok önemsediklerine dikkat çekerek, Milli Eğitim camiasına ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.


Gerekli tüm noktalarda ayrıntılı çalışmaların süreceğini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, mücadeleden taviz vermeyeceklerini dile getirdi ve sürecin mümkün olan en az hasarla tamamlanacağı ile ilgili inancını paylaştı. Başkan Işıksu, “Hijyen tedbirlerini en üst seviyede uygulamaya devam ediyoruz. Adapazarı'mızdaki cadde, sokak, park, meydan, pazar yeri, ibadethane, kamu kurumları, muhtarlıklar ve diğer alanlarda etap etap dezenfekte işlemi uygulamayı sürdürüyoruz. Şehrimizin merkezini kurallara uygun bir şekilde yeni teçhizatlarımızla dezenfekte ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz ayrıca denetimlerini devam ettiriyor. Şimdi de açılması planlanan okullarımızda dezenfekte işlemini yeniden uyguluyoruz. Kıymetli hemşehrilerimizin de dikkatiyle salgından kurtulacağımıza inanıyoruz” dedi.

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