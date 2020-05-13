Adapazarı'nda resim şenliği ile mutlu çocuklar

Adapazarı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile sokağa çıkma kısıtlaması dört saatliğine kaldırılan 14 yaş altı çocuklar için Donatım Park'ta Resim Şenliği düzenlendi.

Korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dört saatliğine kaldırılan 14 yaş altı çocuklar için Adapazarı Belediyesi ve Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Donatım Park'ta Resim Şenliği düzenlendi. Şenliğe, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, öğretmen, öğrenciler ve aileleri katıldı. Sakarya Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi Müdürü Recep Borlukçu ve lise öğretmenlerinin organizasyonunda ilgili tüm tedbirler (sosyal mesafe, maske ve hijyen) uygulanırken, kurulan 50 şövalede öğrenciler resim yaptı ve keyifli vakit geçirdi.

Öğrencilerle bir araya gelen, onlarla sohbet ederek moral veren Başkan Mutlu Işıksu, her fırsatta bir araya gelmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Zor günleri hep birlikte en az hasarla atlatacaklarına olan inancını sürekli ifade ettiklerini vurgulayan Başkan Işıksu, “Adapazarı'mızın çocuk dostu şehir hüviyetiyle evlatlarımızın yaşamlarına ve şehrimizin geleceğine değer katan çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Milli Eğitim camiamız ile çok güzel bir iletişimimiz var. Kıymetli müdürlerimize ve tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Adapazarı Belediyesi olarak Adapazarı'mızın her alanda olduğu gibi en çok önem verdiğimiz eğitimde çok daha ileri seviyelere ulaşması için üzerimize düşeni gayretle yapıyoruz, yapmayı sürdüreceğiz. Zor günler geçecek, güzel günlerde daha çok buluşacağız.” ifadelerini kullandı.