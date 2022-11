Adapazarı'nda spor her yerde

Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde karate branşı ve Hacı Zehra Akkoç Kız Anadolu Lisesi'nde okçuluk branşları hakkında teorik ve uygulamalı dersler verildi. Dersler, farklı okullarda, judo, kickboks ve taekwondo branşlarında da devam edecek.

Adapazarı Belediyesi, sporun her dalında önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Eğitim çalışmaları çerçevesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından “Spor Her Yerde” projesi başlatıldı. Projenin ilk dersi Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde karate branşı ikinci ders ise Hacı Zehra Akkoç Kız Anadolu Lisesi'nde okçuluk branşı hakkında teorik ve uygulamalı olarak verildi. Öğrencilerin ilgisini çeken çalışma farklı okullarda ve judo, kickboks ve taekwondo branşlarında devam edecek.

Sporun ve sporcunun her zaman yanlarında olduklarını altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, “Şehrin kalbi Adapazarı'mızın yönetimini emanet aldığımız ilk günden bugüne, her zaman, şehrin kalbi Adapazarı, sporla güzel diyoruz. Gençliğe ve spora çok önem veriyoruz. Gençlik ve spor kulübümüzle, ulusal ve uluslararası başarılarımızla gurur duyuyor, spora ve sporcuya destek vermeyi sürdürüyoruz. Eğitim çalışmalarımız, spora ve sporcuya her alanda destek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.