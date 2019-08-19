Adapazarı'nda Temizlik İşleri için araç kiralama ihalesi gerçekleştirildi

Temizlik İşleri Müdürlüğü İhale Salonu'nda gerçekleştirilen ve canlı olarak yayımlanan ihaleye 3 firma teklif sundu. Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve Adapazarı Belediyesi kurumsal web sitesi üzerinden Web TV'de canlı olarak yayımlanan “Katı Atık Toplama ve Nakli için Kullanılacak Araçların Kiralanması işi” İhalesine, Erenler Temizlik, Beydağ-Hanzade İş Ortaklığı ve İnallar Otomotiv katıldı.

İhalede, Erenler Temizlik 43 milyon 309 bin 800 TL, Beydağ-Hanzade İş Ortaklığı 35 milyon 997 bin 120 TL ve İnallar Otomotiv Sanayi 40 Milyon 320 bin TL teklif sundu. Adapazarı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ihale komisyonunun isteklilerin tekliflerini değerlendirmesinin ardından sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.