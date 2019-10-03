İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adapazarı'nda yeni spor sahaları oluşturuluyor

Adapazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeni spor sahaları oluşturuyor.


Adapazarı Belediyesi gelen talep ve istekleri de dikkate alarak ihtiyaç duyulan bölgelerde birçok hizmeti hayata geçirmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri oluşturulan program dahilinde spor sahası için çalışma sürecini başlattı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Mutlu Işıksu, “Park ve Bahçeler ekiplerimiz, mahallelerimizi sonbahar mevsimine hazırladı. Parkları elden geçirdi, okullarımızı eğitim-öğretim dönemine hazırladı, camii bahçelerinde gerekli çalışmaları tamamladı. Sağlıklı yaşam için spor yapmak da çok önemli. Sosyal ve kültürel anlamda kendini her an daha da geliştiren, spor yaparak daha sağlıklı ve daha huzurlu olan hemşehrilerimizle birlikte geleceğe yürüyelim arzumuz var. Oluşturduğumuz program dahilinde ekiplerimiz gayretli bir şekilde saha çalışmalarına başladı. Yılsonuna kadar Çelebiler, Elmalı, Hacılar, Kavaklıorman, Tuzla, Yağcılar, Abalı, Süleymanbey ve İkizce Osmaniye Mahallelerimizde çalışma bitmiş olacak” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.