Adapazarı'nda yol açımı ve asfalt yama çalışmaları sürüyor

Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, ihtiyaç tespit edilen noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Program kapsamında ekipler, Maltepe ve Semerciler Mahalleleri ile Katlı Pazaryeri'nde parke tamiri, Bağlar ve Tekeler Mahallesi'nde yol açımı ve Abalı Mahallesi'nde asfalt yama çalışmaları için sahaya indi.

Mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade eden Bağlar Mahallesi Muhtarı Hikmet Altun, başta Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu olmak üzere emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederek, “Taleplerimiz yerinegetiriliyor. Başkanımıza ve belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ise, “Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda hazırladığımız program dâhilinde vakit kaybetmeden mahalle ve sokaklarımızın eksikliklerini gideriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz mahallelerimizdeki kış aylarında olumsuz hava koşullarında bozulan asfalt, parke ve tretuvarları yeniliyor. Kapsamlı çalışmalarımız inşallah hızla devam edecek” diye konuştu.