Adapazarı'ndan Hatay'a bilim köprüsü

SUBÜ'nün de paydaşlarından olduğu ve TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘Adapazarı-Hatay Bilim Köprüsü' başlıklı proje ile depremzede çocuklarla buluşularak 29 farklı bilimsel etkinlik gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (SUBÜ) de paydaşlarından olduğu, Sakarya Valiliği himayesinde ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde kabul gören ‘Adapazarı-Hatay Bilim Köprüsü' isimli proje ile Hatay'ın Kırıkhan, Kumlu ve Hassa ilçelerinde bilim şenliği düzenlendi. Bilim şenliğinde; teleskop ile güneş ve yıldız gözlemi, STEAM uygulamaları, doğa ile teknolojinin birleştiği bilimsel etkinlikler, kodlama, seramik, sanal uygulamalar, doğa ve bitki atölyeleri gibi 29 farklı bilimsel etkinlik planlandı.