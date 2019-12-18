Adapazarı'nın 123 sokağına 38 bin ton asfalt atıldı

Bu kapsamda Tuzla, Korucuk, Güneşler, Rüstemler, Yağcılar, Karaman, Papuççular, 15 Temmuz Camili, Tepekum, Yenigün, Tekeler, Şeker, Çamyolu, Maltepe ve Orta Mahalle olmak üzere toplam 15 mahallenin 123 sokağına 38 bin ton asfalt attı. Fen İşleri Müdürlüğü'nün mevcut programı dahilinde Karaman'da 3, Korucuk'ta 2, 15 Temmuz Camili'de 3 ve Maltepe'de 1 olmak üzere 9 sokak daha ilave edilip asfaltlanarak hava şartları olumsuz hale gelmeden sokaklar kış mevsimine hazır hale getirildi.

Fen İşleri çalışmaları ile ilgili Başkan Yardımcısı Yusuf Özden'den ayrıntılı bilgiler alan Başkan Mutlu Işıksu, acil asfalt ihtiyacını giderdiklerini ve vatandaşlardan güzel geri dönüşler aldıklarını kaydetti. İlk etapta 114 sokak belirlendiğini ve zorunlu sokakların da programa dahil edildiğini belirten Başkan Işıksu, “9 yeni sokakla birlikte toplamda 123 sokağımızda 38 bin ton asfalt atarak bu yılı tamamlamış bulunuyoruz. Hemşehrilerimizin ulaşımda hayatlarının daha kolaylaşması için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz gece gündüz özverili bir şekilde çalışarak 15 mahallemizi daha asfalta kavuşturdu. Sorunları ortadan kaldırarak sokaklarımızı kış mevsimine hazırladık. Başkan Yardımcımız Yusuf Özden'e ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2020 asfalt çalışma programımız için de şimdiden çalışmalara başladık” dedi.