Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıl dönümü kutlanacak

Adapazarı Belediyesi, 21 Haziran Adapazarı'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. Yıl dönümü için kutlama programını duyurdu.

21 Haziran Adapazarı'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. Yıl dönümü etkinlikleri, saat 18.00'da Adapazarı Belediyesi Önü'nde Yazar Fahri Tuna'nın müellifi olduğu proje kapsamında, 30 liseli gencin katılacağı “Adapazarı Gençliği Yazarlarını Okuyor” adlı okuma etkinliği ile devam edecek. Etkinlikler kapsamında son program ise Akşam namazı sonrasında saat 21.15'de Şerefiye Camii, Tozlu Camii ve Yeni Camii'de ecdadın ruhuna mevlid-i şerif okunacak ve helva ikramı yapılacak.

Gerçekleşecek etkinlikler için tüm vatandaşları davet eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Bereket, kardeşlik ve dayanışmanın şehri Adapazarı'mızı bir daha tekrarlanmamak üzere düşmandan kurtaran, memleketimizin değerli evlatları Halit Molla ve İpsiz Recep başta olmak üzere kahraman ecdadımızla gurur duyuyor, kurtuluş muştusuyla daha mutlu yarınlar için çalışıyoruz. 21 Haziran Cuma günü düzenleyeceğimiz programlarımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.