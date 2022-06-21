Adapazarı'nın kurtuluşunun 101.yılı coşkuyla kutlandı

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı anısına Kahramanlık Türküleri seslendirilmenin yanı sıra Ağa Camii'nden Orhan Camii'ne 21 Haziran anısına kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Mehteran ekibinin eşlik ettiği yürüyüşe, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Necdet Tömekçe, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Kaymakamı Oktay Kaya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Müftüsü Hasan Başiş, Basın İlan Kurumu Sakarya Temsilcisi İbrahim Çorbacı, Adapazarı Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

“Burada söylenen türküler kahramanlık dolu bir döneme ışık tutuyor”

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören konserin ardından açıklamalarda bulunan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “21 Haziran Adapazarı'mızın kurtuluş gününü çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyoruz. Bugün bizim için oldukça anlamlı bir gün. Burada söylenen türküler kahramanlık dolu bir döneme ışık tutuyor. Bu toprakların kahramanları da, kahramanlık türküleri de asla bitmeyecek” dedi.