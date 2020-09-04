İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adapzarı'nda sokak ve parklar dezenfekte ediliyor

Salgın önlemleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Adapazarı Belediyesi, dezenfekte işlemlerine hız verdi.


Adapazarı Belediyesi Başkanı Mutlu Işıksu'nun talimatıyla çalışmalarına hız veren Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, program dahilinde sokak ve parklarda dezenfekte işlemlerine hız verdi. Salgınla ilgili önlemlerin sıkı bir şekilde uygulanmasının iyi sonuçlar getireceğinin altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, “Tedbir ve denetimi hafifletirsek üzüleceğimiz oldukça aşikâr. Vaka sayılarının daha da azalması için hep birlikte tedbir uygulamamız şart. Park ve Bahçeler ile Temizlik ekiplerimiz gerekli çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlarımıza çağrımız, maske, mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen uyum sağlamalarıdır. Dikkat ve tedbir başarıyı getirecektir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.