Adapzarı'nda sokak ve parklar dezenfekte ediliyor

Adapazarı Belediyesi Başkanı Mutlu Işıksu'nun talimatıyla çalışmalarına hız veren Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, program dahilinde sokak ve parklarda dezenfekte işlemlerine hız verdi. Salgınla ilgili önlemlerin sıkı bir şekilde uygulanmasının iyi sonuçlar getireceğinin altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, “Tedbir ve denetimi hafifletirsek üzüleceğimiz oldukça aşikâr. Vaka sayılarının daha da azalması için hep birlikte tedbir uygulamamız şart. Park ve Bahçeler ile Temizlik ekiplerimiz gerekli çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlarımıza çağrımız, maske, mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen uyum sağlamalarıdır. Dikkat ve tedbir başarıyı getirecektir” dedi.